Näitleja Rob Riggle kaebab eksnaise tema järele luuramise eest kohtusse

Riggle'i abikaasa andis 21 aastat kestnud abielu järel lahutuse sisse 2020. aasta oktoobris, aga olukord läks järsult hulluks, kui tema kodukontorist läks kaduma hädaolukordadeks mõeldud 28 000 dollarit ning näitleja tundis, et teda jälgitakse, kirjutas TMZ.

Riggle on praeguseks pere ühisest kodust, kus abikaasa Tiffany elab koos nende kahe lapsega, välja kolinud ning elab väiksemas majas. Näitleja küsis naiselt kaduma läinud raha kohta, sest tal on elamisele juurdepääs, aga Tiffany väitis, et ei tea asjast midagi.