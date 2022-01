VIDEO | Cartoon avaldas uue loo "Piranha", millel teeb kaasa talendikas räppar: ta loomingulised tšakrad on väga lahtised

"Meile on alati meeldinud Pluuto eestikeelsed lood ja peame teda kindlasti üheks parimatest Eesti hip-hopi vokalistiks. Mingi hetk kuulsime lambist Pluuto ühte ingliskeelset avaldamata demo ja olime väga üllatunud, et keegi Eestis nii lahedalt kõlab ka inglise keeles oma žanris. Lõpuks lihtsalt võtsime ühendust ja tegimegi sellise loo," räägib Cartooni liige Ago Teppand .

Cartooni sõnul oli koostöö mõnus. "Pluuto oli “easy going” ja avatud igasugustele ideedele, mida tahtsime proovida, ning ta enda loomingulised tšakrad on ka väga lahtised. Meie missiooniks on alati olnud võimalikult palju Eesti andekaid lauljaid maailmale tutvustada, kuna meid on õnnistatud piisavalt suure kuulajaskonnaga mille pealt seda teha," lisab ta.