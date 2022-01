KROONIKA PODCAST: Miss Estonia Cathy Tullkvist arutleb: kas ilusad naised saavad kergemini andeks ja löövad elus lihtsamini läbi?

"Oleme abikaasaga koos olnud 26 aastat. Huvitav on see, et esimesed kümme aastat naine hirmsasti pingutab ja teised kümme aastat on pooled vahetunud. Ma austan oma meest, mingil määral me naistena oskame olla meeldivad ja oskame pöörata tüli ka oma kasuks," räägib Miss Estonia Cathy Tullkvist. Ta töötab nii Eestis kui Soomes esteetilise meditsiiniga.