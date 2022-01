FOTOD | Nele-Liis Vaiksoo tähistas poja sünnipäeva: tere tulemast täiskasvanute sekka, kallis pojake!

"Kas te näete seda noormeest pildil?! See on maailma lahedaim tüüp Ron, kes oma hea südame ja viisakusega lihtsalt võlub inimesi enda ümber! Mina sain temaga tuttavaks täpselt 18 aastat tagasi ja pean tunnistama, et kaotasin oma südame talle esimesest silmapilgust! Südant pole siiani tagasi saanud, aga õppinud olen ma temalt nende aastatega küll oi-kui-palju! Tere tulemast täiskasvanute sekka, kallis pojake! Ma ei teagi, kas see nüüd tähendab, et ma olen ametlikult vana?" kirjutas ta südamlikus postituses.