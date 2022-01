Wanda-Helene Ollep oma esimesest armastusest: suveromansist kujunes üks hetk midagi väga suurt ja õnnelikku

"Ma pole üldse kurb… Minu jaoks oli suur võit see, et sain nii kaua saates kaasa teha ning lõpetada suurelt Saku Suurhalli laval. Jah, kui vaatan uuesti saateperioodil sündinud pilte ja videosi, siis pigem on ikka hinges rõõm, et sain selles kõiges osaleda, kaasa teha. Kui panen silmad kinni, tekivad jälle mu meeltesse pildid, mida lava pealt nägin, ja see toob naeratuse näole," rääkis Ollep toona Kroonikale antud intervjuus.