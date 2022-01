Kes seda oleks küll võinud arvata? Anu Välba kohtus esimest korda oma tuntud sugulastega: ma olen pahviks löödud

Välba oli väga üllatunud, kui kohtus esimest korda oma sugulastega. "Ma olen pahviks löödud. See on uskumatu! Ma poleks iial osanud arvata, et see võimalik on," ütles ta.

Kärmas ja Välba on oma isade kaudu kaheksanda põlve nõod. "See tähendab, et teil on ühised sugulased 1700. aastatel sündinud Esko Peet ja tema naine Mall ja teie juured lähevad kokku Võrtsjärve üleval, seal on üks esiisade talu," selgitas Anna Pihl.

Välba ja Margna on üheksanda põlve nõod. Piret Järvis-Milder on aga sugulane nii Välba, Margna kui ka Kärmasega. "Ma poleks osanud arvata kunagi, et mul nii kihvtid sugulased võivad olla," ütles Piret.