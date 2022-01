Selgus Adele'i skandaali tegelik põhjus: lauljatari uus suhe on karile jooksnud?

Algselt teatas lauljatar, et kontsertsari jääb ära, sest meeskonda räsib koroonaviirus ning seetõttu pole nad saanud šõud perfektselt valmis. Siis lekkis avalikkuse ette väide, nagu oleks kontsertide ära jäämise põhjuseks Adele'i ja lavakujundaja Esmeralda Devilini tüli. Vaatamata sellele, et viimane oli töötanud ka Adele'i 2016. aasta maailmatuuri kallal, olid naised läinud nüüd tülli.

Kuid nüüd on Daily Mailini jõudnud kirjeldused sellest, kuidas proovid jäeti pidevalt ära või tekkisid pikad pausid. Põhjuseks olevat olnud see, et Adele pidi töötama oma suhte kallal. Kui Rich helistas, siis lauljatar peatas proovi ja vastas koheselt.

"Paradiisis on probleemid. Seetõttu ei saa ta esineda," väidab allikas. Adele otsustas kogu kontsertsarja edasi lükata sisuliselt viimasel momendil. Väidetavalt lendas ta pärast uudise avalikustamist koheselt Las Vegasest Los Angelesse, et probleeme Richiga ära lahendada. Seda tõestavad paparatsofotod ja ka mitmed teised rahvusvahelised väljaanded on leidnud lähedasi allikaid, kes on kinnitanud, et Adele'i suhe pole enam nii roosiline kui varem.