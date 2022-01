FOTOD | Valus! Madonna näitas maailmale oma volüümikat peput, aga kuulus räppar pani talle ära

Tema kirjutist on meeldivaks märkinud üle 15 000 kasutaja. Räppar polnud ainus, kes oma pahameelt väljendas. Ka sajad teised kasutajad on jätnud kommentaare, kus kutsutakse Madonnat üles oma vanuse järgi käituma.

Nelly pole ainus räppar, kes on Madonnale viimasel ajal natuke halvasti öelnud. Kahe kuu eest postitas popkuninganna Instagrami veelgi paljastavamad fotod. Ühel neist näitles ta, nagu ta oleks jäänud voodi alla kinni. "See on kõige naljakam asi, mida ma näinud olen. See on Madonna, kes 63-aastaselt üritab jätta muljet, nagu ta oleks süütu," kirjutas 50 Cent kommentaariks. "Kui ta kohe oma vana tagumikku üles ei tõsta, siis..." lisas räppar.