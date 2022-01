Kuninglik ekspert: Harry ja Meghan jõuavad kuninganna juubelipidustustele, aga ainult omakasu tõttu

Viimastel kuudel on olnud palju kahtlusi, kas Sussexi hertsog ja hertsoginna naasevad, sest Harry on tõstatanud küsimusi nende turvaprobleemide tõttu. Nimelt kaotasid Harry ja Meghan pärast kuninglikest kohustustest loobumist privileegi, et riik maksab nende turvalisuse eest. Nüüd on prints läinud lausa kohtusse oma pere ja riigi vastu, sest ta nõuab, et Suurbritannias viibides peab keegi teine selle kinni maksma.