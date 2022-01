“Naabrist parema” uueks saatejuhiks saab alles tuntuks saanud lauljatar

„Mulle meeldivad väljakutsed ja seepärast võtsin ka selle pakkumise vastu. Tõtt-öelda ei oska midagi isegi oodata, sest tegemist saab olema minu esimese saatejuhi-kogemusega. Suurepärane, et saan seda teha niivõrd legendaarse Alari Kivisaare kõrval,“ sõnab Maribel Vääna. Ka Alari Kivisaar on ootusärev: „Üks pool minust läheb „Naabrist parema” juubelihooajale vastu tavalise tundega ja teisest küljest lisab uus kaassaatejuht loomulikult ärevust.“

Maribel aga tunnistab, et Alarilt on õppida, kuidas olla Eesti üks armastatumaid saatejuhte nii teles kui ka raadios. „Ja eks minult on tal õppida seda, kuidas olla nooruslik,“ naerab Maribel.