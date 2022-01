FOTO | Õnnesoovid! Heiki Nabi perre sündis uus ilmakodanik: tüdruk sai endale vahva nime

"Annan teile suure rõõmuga teada, et meie peres on nüüd 5 liiget," kirjutab Egle oma sotsiaalmeediakontol. Siiski on fitnessitreeneril ka kurvemaid uudiseid jagada. "2021. aasta oli meie perele väga pöördeline aeg ning mis seal salata – ka Covid lõi sarnaselt paljudega minu tööalased plaanid pahupidi. Aasta lõpus lahkus meie hulgast aga ka minu kallis isa, keda õdedega igatsema jääme. Selline see elu on – üks küünal kustub, teine süttib. Minu väikse tütre nimi Nurmiina tuli minuni ise ja sümboliseerib minu jaoks kõige uue ja puhta algust," selgitab ta oma blogis.