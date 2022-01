FOTOD | Vahetas vana naise noore modelli vastu: vormelilegend David Coulthard käib seksika rootslannaga

Coulthard lõpetas abielusõrmuse kandmise juba aasta tagasi ära ning hiljem selgus, et endise vormeliässa suhe belglannaga on lõppenud. Nad kihlusid juba 2006. aastal, kaks aastat hiljem sündis neile poeg Dayton. Üheksa aastat tagasi otsustasid nad lõpuks ka abielluda.

Coulthardi uueks väljavalituks on 27-aastane rootslanna Sigrid Silversand, kes töötab modellina. Eelmisel nädalal nähti neid koos Londonis, kuid kuulujutud nende suhtest hakkasid ringlema juba sügisel. Coulthardi fännid pole valdavas enamuses nende suhte üle aga õnnelikud. Sigridi sotsiaalmeediakontode kommentaariumid on täis vihaseid kirjutisi, kus teda süüdistatakse selles, et ta lõhkus vormeliässa perekonna ära. Samuti arvatakse, et rootslanna on otsinud endale rikast vanemat meest ning on lihtsalt kullakaevaja.