Jaagup Tuisu esimene kohting pruudiga algas halva üllatusega: mida?! See on küll nagu punane lipp!

"Esimesel kohtingul ütles Liis midagi, mis oli väga imelik. Ta ütles, et ta ei kuula peaaegu üldse muusikat. Mul lõi korraks ette küsimus: what?! See on küll nagu red flag! Et kui mina olen muusik ja neiu üldse muusikat ei kuula..." meenutab Jaagup oma esimest emotsiooni. Siiski selgus ajapikku, et neiu väljendas end lihtsalt valesti."