Kihlveokontor Eesti Laulu poolfinaalidest: üks poolfinaal selgelt tugevam, kuid teine peidab endas konkursi võitjat

Eurovisiooni- ja muusikasõprade lemmikaeg aastast on Eesti Laulu konkursiga käima löödud juba möödunud novembrist. Nüüdseks on võistlus jõudnud poolfinaalideni, millest üks on Betsafe’i ennustusportaali analüütikute kinnitusel oluliselt tasavägisem, kuid teine peidab ennast Eesti Laul 2022 tõenäolist võitjat! Eestlaste soosikud on ennustuste järgi Stefan, Ott Lepland ning Andrei Zevakin feat. Grete Paia.