VIDEO | Kõrv peale! George Ezra uus lugu paneb tantsima!

Uue albumi "Gold Rush Kid" avab George Ezra avaloo ja singliga "Anyone For You". Uut albumit "Gold Rush Kid" esmakordselt fännidele tutvustav lugu ilmus koos videoga ja lisaks hüüti välja ka Edinburghi, Manchesteri ja Londoni klubikontserdid veebruari ja märtsis. Tema seni suurim kontsert toimub käesoleva aasta 17.juulil Finsbury pargis Londonis.

"Kes on "The Gold Rush Kid?"- see olen mina," ütleb George, viidates oma suvel ilmuva albumi kaheteistkümnele tugevale loole.

Pärast kahte hittalbumit "Wanted On Voyage (2014) ja Staying At Tamara's (2018) - mõlemad, mis saavutasid UKs #1 koha ning müüsid miljoneid, on Ezra sõnul aeg tagasi tulla ning avaldada materjali, mis on tal valminud koostöös Londoni laulukirjutaja ja produtsendi Joel Pottiga.

Lisaks muusikategemisele on George startinud ka kahe podcastiga, mis on saavutanud edetabelites #1 koha ja võitnud auhindu "The Biritsh Podcast Awardsidel". Podcastis "George Ezra & Friends" vestleb laulja maailma suurimate popstaaridega nagu Sir Elton Johni, Ed Sheerani, Sam Smithi, Sir Tom Jonesi, Lewis Capaldi ja paljude teistega.

Antud podcastile järgnes taskuhääling "Phone A Friend", mis räägib vaimse tervise teemadest ning viib kuulajaid kaasa mõnusatele ning avameelsetele vestlustele, julgustades oma muresid jagama.