Fotokollaaž

Eesti Laul 2022 esimeses poolfinaalis selguvad juba kahe päeva pärast viis finalisti. Tuhanded rahvusvahelised fännid on Wiwibloggsis avaldanud arvamust selle kohta, et millised on nende lemmiklaulud, mis peaksid esimesest šõust edasi saama.