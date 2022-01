Kalle Sepp: kurb, et noortel artistidel pole tööalast varuplaani

Gümnaasiumi lõpetamise järel oli Kallel kaks varianti - kas edasi õppida kunsti või tööõpetust. "Ega ma väga sellega pead ei vaevanud, sest mul oli siis just bänd end mõnusalt üles kerinud, olime kolm aastat seda teinud," rääkis Kalle Vikerraadio saates "Käbi ei kuku..."., kes tõsisemalt hakkas laulma alles keskkoolis.

Tööõpetusest sai tema plaan B. "Olen kokku saanud noorte artistidega ja see on kurb, et enamusel pole varuplaani. Noored, mõelge selle peale, käige koolis ära ja tehke paber, plaan B peab olema," julgustas mees.