On 2000. aasta septembrikuu. Sydneys on just lõppenud suveolümpiamängud ning terve linn on kihamas inimestest. 28-aastane Mary Donaldson oli nõustunud minema oma sõpradega baari, et teha mõned joogid ning ajada juttu. Ta poleks iialgi arvanud, et kohtab sel õhtul oma tulevast abikaasat.

Samuti ei olnud toona reklaamiagentuuris töötanud Mary'l meeles varem ühe kaardimoori poolt tehtud ennustus. "Ka lahkud oma praeguselt töökohalt ja kohtud välismaise mehega, kellega sa kolid Euroopasse. Inimesed saavad teada, kes sa oled," oli talle mõned nädalad varem ennustatud. Ta ei võtnud seda tõsiselt.