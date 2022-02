Sisulooja Deana Noop kohtas ohtlikku metslooma: kohalik kinnitas, et tegu on hundiga, ja helistas jahimehele

"Nägin esimest korda elus hunti. Ja ta oli täitsa inimesi täis asulas," avaldas Deana Instagramis. "Käis majade vahel ringi. Reaalselt inimesed olid paarkümmend meetrit kaugemal õues ja kool oli sealsamas. Need vanad jutud, et lapsed ei jõudnud kooli, sest hunt murdis maha, ei tundugi enam ulmelised," lisas Deana.

Selleks aga, et kohalikega midagi ei juhtuks, on omad lahendused. "Näitasin mingile kohalikule videot ka. Kinnitas, et [see] on hunt, ja helistas jahimehele."