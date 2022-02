31. jaanuari õhtul startis Kanal 2s "Kuuuurija" uus hooaeg. Avasaates rääkis Kerro, kuidas ta sipleb juba mitu aastat hirmsa ahistaja küüsis. Muuhulgas tuli jutuks ka naise koduvägivalla lugu.

Ükskord tuli eksmees joobes peaga Marilyni ukse taha. "Ma olen neid ukselukke nii palju vahetanud, et enam ei mäleta. Ma viskasin teda väga tihti välja, aga ta tuli alati tagasi," sõnas ta.

Politsei soovitas selgeltnägijal aknad ja uksed kinni hoida. "Ütlesin, et saan sellest väga hästi aru, aga te peate aru saama, et mul on koer, kellega peab õues käima. Ehk siis see hetk, kui ma käin koeraga õues, ta ju varitseb mind kuskil. Mul olid võtmed isegi paelaga kaelas, aga väga tihti oli see, et nagu ma ukse lahti sain, olin ma oma kodus vangis. Oli olukordi, kus mult võeti mitmeks päevaks telefon ära."