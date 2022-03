KROONIKA ARHIIVIST | Neljanda abielu lahutanud Kati Saara Murutar kolis tütrega konteinerisse: mõistlik oli mehest lahku minna

Elamist oma abikaasast Robert Borodinist eraldi sättima asus kirjanik Kati Saara Murutar (54) juba mais, kui ostis kaks merekonteinerit. Ühest sai tall Kati kuuele hobusele ning teisest kodu talle endale ja tema peagi 16aastaseks saavale tütrele Maria Indirale. Kati sulest sünnib muudkui uusi raamatuid ja igapäevaselt õpetab ta veebikoolis, aga ka Kehtna Kutsehariduskeskuses eesti keelt ja kirjandust.

"WiFi ja teleriga on siin hästi, aga telefonis rääkides plekkseinte tõttu üle ühe sõna ei kuule," räägib Kati lumehanges oma konteineri ees Kuusiku-Nõmme külas. "Mastid on küll lähedal, aga levi ei tule läbi plekk-katuse sisse. Tuul ka mitte. Konteineriromantika. Sõbrad juba teavad, et kui mu telefon on levist väljas, olen toas, järelikult ka arvutis – ja siis saab mu Messengeris kätte."