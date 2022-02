Juutidest immigrantide järeltulija Calvin Richard Klein sündis New Yorgis Bronxi linnaosas 1942. aastal. Muide, sealkandis oli kolm aastat varem sündinud ka Ralph Lauren, teine moedisaini suurkuju. Calvini isa Leo oli pärit Ungarist ja ema Flore vanemad tänapäeva Ukraina aladelt.

Asjata ei öelda, et inimene peab visalt tegelema sellega, mis teda huvitab, ja siis saabub ka edu. Calvin konstrueeris juba väikse poisina oma õe nukkudele riideid. Ka ta ema olevat teda hiljem oma vastuoluliste soovidega inspireerinud, sest tahtis midagi ekstravagantset, aga samas mitte liiga silmatorkavat. Nii pühendus Calvin juba maast madalast sellele, mis tõigi talle edu, kuulsuse ja rikkuse. Ta lõpetas ka New Yorgis asuva kõrgema disaini- ja kunstikooli.