Grete Paia oma esimesest kokkupuutest politseiga: käima oli tõmmatud tõeline draama!

"Kindlasti ei ole see täiesti esimene kokkupuude, aga natuke võib-olla tõsisem. Ma olin ülikoolis siis juba ja mitmel päeval olid mul järjest esinemised. Laupäeval oli kursavenna sünnipäev ja me olime kõik ööklubis PRIVE. Ma ei tarvitanud mitte ükski päev tilkagi alkoholi. Ma olin hästi väsinud ja lahkusin peolt öösel kella 2 või 3 ajal. Ärkasin pühapäeval kodus selle peale, et keegi peksis ukse taga ja see oli Eesti politsei. Käima oli tõmmatud tõeline draama!" rääkis Paia.