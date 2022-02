Esimene "langenu" Eesti Laulul: poolfinaalis Elisa Kolk lavale ei pääse!

Kõigepealt sai Elisa positiivse kiirtesti tulemuse ning selleks, et kinnitada, et ta on tõesti nakatunud koroonaviirusega, lasi ta teisipäeval teha ka PCR-testi. Täna hommikul sai lauljatar kurvaks tegeva vastuse ehk ta on tõesti nakatunud ning jääb esimesest poolfinaalist kõrvale. ERR kinnitas Kroonikale, et eetrisse läheb Elisa loo "Fire" muusikavideo.