Marilyn Jurman sai endale tõsise diagnoosi: mul on vaja, et keegi veel peale minu ütleks mulle, et ma pole hull

Näiteks on õppimishimuline naine olnud kogu kooliaja viieline, ent kiituskirja ei saanud ta kunagi, sest hoolsus ja käitumine ei olnud õpetajate meelest eeskujulikud. Samas ei saanud Marilyn aru, et ta oleks midagi valesti teinud – seda, mida õpetajad tõlgendasid tunni segamiseks, oli tüdruku jaoks lihtsalt soov oma uudishimu rahuldada ning tundides uusi teadmisi omandada.

"Mul on vaja, et keegi veel peale minu ütleks mulle, et ma pole hull,“ tunnistab Jurman Naistelehele.