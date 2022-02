VÕRDLE | Edetabelite tippudest tavaellu: lauljatar Kesha on läbinud totaalse muutumise

Aastaid oli Kesha üheks kaubamärgiks tema kohevad blondid juuksed ja tugev meik. Kuigi viimasel ajal on ta muutunud oma jumestusega palju naturaalsemaks, siis heledad kiharad jäid ikka teda kaunistama. Nüüd on ta otsustanud brünetiks hakata ning ta on lõiganud oma juuksed lühikeseks. Tänu drastilisele muutusele ei saa enam arugi, et tegemist on sama inimesega.