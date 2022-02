FOTO | Anastasia Zavorotnjuki fännid marus: vähihaige näitlejanna pilt lekkis internetti

Vene meedia andmetel on roolis istuv meesterahvas Pjotr Tšernõšev ja kõrvalistmel istuv naine näeb välja nagu Zavorotnjuk.

Mõned aastad tagasi nägid mitmed inimesed glioblastoomi vastu ravi otsivat staari just sel hetkel, kui ta lahkus haiglast. "Teda viidi kanderaami abil välja, ta pea oli kaetud salliga, silme ees olid suured tumedad prillid, kuid me märkasime, et ta oli kaalus palju juurde võtnud," kirjeldas toona üks pealtnägija, kes lisas, et naise endisest ilust pole midagi alles ja teda oli lausa õudne vaadata.

Sotsiaalmeediasse postitatud pilt on inimestes tekitanud tõelise pahameeletormi. "Kustutage see pilt ära!" nõudis üks fänn. "Nad hoidsid kõike nii kaua saladuses, neil oli selleks õigus!" kirjutas teine. "Vaeseke, soovin talle kogu südamest tervist," kirjutas kolmas.

Kroonika kirjutas 2019. aasta septembris, et näitlejannal on diagnoositud glioblastoom ehk agressiivne ajuvähk. Arstid rääkisid toona, et staarile on antud vaid mõned päevad elada. 2020. aasta novembris levisid kuulujutud, et Zavorotnjuk seisund stabiliseerus ja näha oli paranemismärke.

Mõned päevad tagasi paljastas tema tütar Anna, et ema ei suuda enam rääkida. Esimeste seas võttis sel teemal sõna onkoloog Juri Pokrovski, kes avaldas, et praegune olukord on tõesti nukker.

Intervjuus ajalehele Day.ru ütles ta, et näitlejanna kasvaja areneb ja mõjutab aju struktuure, sealhulgas neid, mis on seotud kõne ja nägemisorganite funktsioonidega.

"Seisund võib viidata kasvaja leviku ulatusele või närvisüsteemi probleemide sümptomitele," ütles ta.

Arst märkis, et patsient suudab ellu jääda vaatamata kõnekaotusele, kui muud eluks vajalikud funktsioonid säilivad. Onkoloog tunnistas, et praegune olukord Zavorotnjukiga on tõesti nukker.

"Olukord on kurb, ääretult kurb. Ma annaks talle elada kuu – maksimaalselt kaks," järeldas Pokrovski.