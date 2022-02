KROONIKA MÄRKAMISED | Peep Kuld tähistas juubelit, Sissi muutis oma isikupärast soengut

Lauljatar Sissi Nylia Benita sai hakkama julgustükiga – lõikas oma kiharad lühikeseks. "Nii pikka aega juba tahtsin juukseid ära lõigata ja no üldse ei julgenud," kirjeldab Sissi oma tundmusi. "Kartsin, et äkki kahetsen või et ei tunne end enam naiselikuna või äkki see on lihtsalt kole. Ja nüüd ma ei oska sõnadesse panna, kui hea on! Tunnen end rohkem iseendana ja ilusana! Meeletu naiselikkuse tunne on kogu aeg sees."