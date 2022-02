FOTO | Mari Ojasaar jagas rõõmu-uudist: mul on rõõm tähistada esimese poja sünnipäeva kolme lapse emana

"Meiega on kõik superhästi," sõnab Jesper, kellele on tütre sündimine kena sünnipäevakingitus – Jesper tähistab 3. veebruaril oma 42. sünnipäeva. "Eks kunagi tulevikus juba saame kõigest pikemalt rääkida. Praegu tahaks lihtsalt puhata."

Mari avaldas tähtsündmuse puhul südamliku postituse oma sotsiaalmeediakontol. "Täna kaheksa aastat tagasi sündisin mina emana. Siis, kui sündis poeg Aaron," kirjutas Mari Instagramis. "Selle kaheksa aasta jooksul olen ma olnud 3 korda beebiootel ja toitnud neid rinnal kokku ligi 4 aastat. Kaheksast aastast 6,5 aastat olen olnud emaduse lainetusel, kandes last või olles toitev ema. Milline elu kingitus on olnud seda nautida ja kogeda. Mul on rõõm tähistada esimese poja sünnipäeva kolme lapse emana. Meie tütar sündis 31.01 öösel ja olen tõeliselt beebimulli nautinud."

Ka oma lapseootuse tegi Mari Ojasaar varem teatavaks Instagramis. "Elu erilised hetked. See, kui sain sosistada Jesperile meie kolmanda lapse soo. Olen saanud kahe poja kasvamist jälgida ja minu jaoks on see silmi avav, kui tundlikud ja hoidvad on poisid, ja see on peidus ka igas mehes."