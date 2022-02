FOTOD | Kummale sobib paremini? Liis Lemsalu ja Karolin Kuusik kandsid erinevatel üritustel sama kleiti

"Minul oli H&Miga koostöö käimas selle kleidiga seoses ja pidin Instagrami postitama pilte endast ses kleidis. Olen sama kleiti varem ka stilistikas kasutanud," räägib Karolin. "Veidi enne galat kuulsin, et H&M oli Liisile galal esinemiseks samasuguse kleidi välja pakkunud, nii et see kokkusattumus polnud mulle üllatus. Tahtsin sellegipoolest kleiti iluauhindade jagamisel kanda."

Miks H&M Innovation Circular Design Story plisseeritud tüllkleit nii eriline on, et see ka vaat et hetkega veebipoes läbi müüdi? "Esiteks keskkonnasäästlikkus, sest ta on tehtud taastöödeldud polüestrist, mida saab omakorda ümber töödelda, kuna on toodetud nii-öelda monofiibertehnoloogiaga, mis nõnda sulgeb tarbimisahela," selgitab Karolin. "Teiseks selle kleidi mängulisus, ta on ühelt poolt pidulik, teisalt sobib naistele, kes elu ehk liiga tõsiselt ei võta. Kes on loomult meelelahutajad ja hingelt lapsed veel. See kleit paneb tõesti südame kiiremini põksuma."