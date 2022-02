Whoopi Goldberg sai holokausti märkuste eest kahenädalase eetrikeelu

ABC ütles, et Goldberg jääb eetrist eemale enda valede ja haavavate kommentaaride tõttu, kirjutas BBC. Goldberg ütles saates "The View", et natside holokaust juutide suunal ei puudutanud rassi, vaid kahte gruppi valgeid inimesi.

Ta küll vabandas esmaspäeval tehtud kommentaaride eest, kuid järgmisel päeval ärritas taas inimesi, kui püüdis oma algset märkust selgitada.

ABC News president Kim Godwin teatas teisipäeval, et Whoopi Goldberg saadetakse koheselt kahenädalasele sundpuhkusele enda valede ja haavavate kommentaaride eest. "Kuigi Whoopi vabandas, siis olen palunud tal võtta aeg maha ning mõelda oma sõnade mõjule," lisas Godwin.

Goldberg vabandas teisipäeval juba kolmandat korda, öeldes, et holokaust puudutas tõesti rassi ning et Hitler ja natsid pidasid juute endast madalamaks. "Sõnadel on mõju ja ka minu omad ei ole erand. Ma kahetsen enda kommentaare ja tean nüüd paremini. Ma seisan koos juutidega," sõnas Goldberg, kuid sundpuhkusest see ei päästnud.

Whoopi Goldbergi algne märkus päädis palju negatiivset vastukaja. Riiklik laimuvastane organisatsioon oli kiire reageerima ja ütles, et rass oli holokausti juures suureks faktoriks. "Holokausti mõtteks oli juutide hävitamine, keda natsid pidasid endast madalamaks," sõnas organisatsiooni tegevjuht Jonathan Greenblatt. "Nad dehumaniseerisid neid ja kasutasid seda rassistlikku propagandat, et tappa kuus miljonit juuti. Holokausti ajal juhtunu moonutamine on ohtlik."

USA holokausti muuseum oli sellega päri. "Rassism oli natsiideoloogias kesksel kohal. Juute ei defineeritud religiooni, vaid rassismi järgi. Natside rassistlikud vaated aitasid kaasa genotsiidile ja massimõrvale," säutsus organisatsioon.

Rassi kui faktori eemaldamine holokausti diskursusest vähendab juutide kannatusi läbi sajandite, mida nad on erinevate riikide, valitsuste ja organisatsioonide läbi tundnud. Sellega aidatakse kaasa ka holokausti eitajate mõttemaailmale, mille tõttu ei mõisteta sügavat rassiviha ning mida valitsused ja kohalik elanikkond kasutavad õigustusena seaduslikult juute hävitada.