Muusik Lionel Richie jätab pandeemia tõttu ära kõik Euroopa kontserdid

USA laulja ja laulukirjutada teatas, et jätab käimasoleva COVID pandeemia tõttu ära enda UK esinemised, jättes sellega üldse Euroopas esinemise, vahendas BBC. Ta pidi seoses oma Hello! Hits tuuriga esinema ka Blenheimi palees Oxfordshire'is ning ka Nottinghamis, Cardiffis, Belfastis ja Hamptoni õukonna palees.

"Minu jaoks on kõige tähtsam minu fännide, bändi ja meeskonna tervis. Loodan, et te mõistete ja saame teineteist näha turvaliselt millalgi tulevikus."

Richie pidi esinema juba 2020. aastal Isle of Wight festivalil, aga see tühistati pandeemia tõttu ning ta ei leidnud aega, et 2021. aasta festivalil kaasa lüüa.