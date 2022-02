Kanada muusik Neil Young teatas nädal tagasi, et soovib oma muusika eemaldamist Spotify keskkonnast, sest talle ei meeldi, et seal koroonaviiruse osas valeinformatsiooni levitatakse, pannes süü just Joe Roganile.

Tema järel lahkusid platvormilt ka Joni Mitchell ning Bruce Springsteeni kitarrist Nils Lofgren. Nüüd teatasid, et samal põhjusel lahkuvad Spotifyst ka India Arie ja Graham Nash.