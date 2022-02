Jaagup Tuisk meenutab luhtunud esinemist: ma olin seal lava kõrval ja mõtlesin, et mine pekki!

Enne lavale minekut arvati, et nad said selle lõpuks tööle. "Kohe kontserdi alguses läks bänd peale, hakkas mängima esimest lugu. Backtrack'i masin pandi käima ja vale asi hakkas mängima. Ma olin seal lava kõrval ja mõtlesin, et mine pekki! Mis me nüüd teeme!?"