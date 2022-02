Kas tead, mis pala on tegelikult "You want to Bamba, wanna chill with the big boys" fraasi taga?

Tihti on nii, et tänu TikTokile jääb kummitama just üks teatud fraas, ilma täispikka lugu teadmata ning just üheks selliseks näiteks on Goya Menori & Nektunezi „Ameno Amapiano Remix (You Wanna Bamba)”, mille fraas “You want to Bamba, wanna chill with the big boys?” on kõrvaussina end miljonite pähe istutanud.