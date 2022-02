Itaalia kino kuninganna Monica Vitti suri 90-aastaselt

Roomas sündinud Vitti alustas näitlejakarjääri teatris, kus teda märkas Antonioni. Legendaarne filmitegija pani näitlejanna selliste filmide nagu "The Night" (1961), "Eclipse" (1962) ja "The Red Desert" (1964) südamesse.

Vitti ütles 1982. aastal Itaalia televisioonile, et tal vedas, et sai alustada oma karjääri talendika mehe kõrval, kes oli ka hingestatud, täis elu ning entusiasmi.

1990. aastatel sai tema autobiograafiast "A Bed is Like a Rose" bestseller ning kohustuslik lugemine Itaalia koolides. "Selle edu on parim asi, mis minuga kunagi juhtunud, parem kui Oscari võitmine," sõnas Monica Vitti toona.