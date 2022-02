Poliitik ja vabatahtlik päästja Madis Milling suri tulekahju sündmuskohal

Täna, 3. veebruari suri Saku vallas päästesündmusel osalenud Tõdva vabatahtliku päästeseltsi liige Madis Milling . Surma täpsemad asjaolud on selgitamisel, teatas päästeamet .

Madis Milling jõudis 3. veebruari öösel esimesena Saku vallas toimunud tulekahju sündmuskohale ja alustas päästetegevusi. Päästetööde käigus kukkus ta kokku. Teda elustas kohapeal viibinud kiirabi, kuid see ei andnud tulemusi.

"Madis Milling näitas eeskujuga, kuidas panna käed külge, et teha oma elukeskkond turvalisemaks paigaks," sõnas päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. "Lisaks paakauto juhtimisele ja päästesündmustel osalemisele tegi Madis suurt tööd ka vabatahtliku pääste populariseerimisel nii avalikkuses kui ka parlamendis. Tunnen traagilise kaotuse puhul südamest kaasa Madise perele, sõpradele ja kolleegidele! On olnud au panustada koos Madisega suures päästevõrgustikus," lisas Tammearu.

Kolleegi peab meeles ka riigikogu liige Mart Võrklaev . "Meid tabas täna öösel kurb kaotus, nimelt suri terviserikke tagajärjel meie hea kaaslane Madis Milling. Madis jääb meile alatiseks meelde heatujulise, abivalmi ja kohusetundliku kolleegina, kelle südameasjadeks olid Eesti julgeolek ja siseturvalisus. Saadikuna ei teinud ta neis valdkondades suuri sõnu, vaid pani ise käed külge aktiivse kaitseliitlasena Tallinna malevas ja vabatahtliku päästjana Saue komandos. Just päästetööga seotud väljakutsel Madist saatuslik terviserike tabaski. Sügav kaastunne Madise perele, lähedastele ja sõpradele."

Oma kaastundeavalduse saatis ka siseminister. Siseminister Kristian Jaani avaldas kaastunnet Madis Millingu perele ja lähedastele, öeldes, et Madis Milling oli inimene, kes seisis nii sõnade kui ka tegudega parema Eesti eest. "Just sellised inimesed, nende säde ja teotahe muudavad meie kodud ja meie Eesti turvalisemaks. Seepärast on ka tema ootamatu lahkumine eriti valus. Jääme leinama suure südamega riigimeest, vabatahtlikku päästjat ja sõpra," ütles Jaani.