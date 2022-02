HÕFF keerleb taas volbriöö ümber: nõiad lendavad ringi ja õhk on üleloomulikust paks

„HÕFF on algusest peale seotud volbriga, kui nõiad lendavad ringi ja õhk on üleloomulikust paks – kõik märgid näitavad, et lõpuks on see jälle nii ja meie fännid saavad Haapsalus tähistada kevade võitu talve üle,” ütles festivali juht Helmut Jänes.