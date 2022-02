Poliitikud meenutavad lahkunud Madis Millingut: oli au ja rõõm sind tunda. Jääme sinust suurt puudust tundma

Peaminister Kaja Kallas leiab, et Milling lahkus meie seast kaugelt liiga vara. "Varahommik tõi südamest kurva uudise. Kallis kolleeg Madis Milling on meie seast lahkunud – ootamatult ja kaugelt liiga vara."

"Minu esimene mälestus Madisest on muidugi Valduri tegelaskuju „Maiest ja Valdurist“, aga sain temaga ka riigikogus mitu aastat koos töötada. Madis oli otsekohene, alati teisi aitamas, hea huumorimeelega ja andekas. Tema tegi jõulude ajal erakonna luuletused ja kandis need ette. Kõige rohkem jään aga puudust tundma tema südamlikkusest ja soojusest. Madise kirg riigikaitse vastu ning suur soov inimesi aidata tegid temast ka pühendunud kaitseliitlase ja vabatahtliku päästja. Nii ta ka lahkus – teisi aidates."

Kultuuriminister Tiit Terik sõnas, et teda ja Millingut ühendas ühine huvi riigikaitse vastu. "Hommikul jõudis meieni kurb uudis Madis Millingu lahkumisest. Tutvusime Madisega riigikogu eelmises koosseisus töötades ning julgen öelda, et saime omavahel hästi läbi. Meid ühendas huvi riigikaitse vastu ning huumorilembus. Madise puhul jäävad kindlasti meelde tema tabavad naljad ja muhe olek. Temast õhkus siirust ja meeldivust."

Riigikogu esimees Jüri Ratas sõnas, et Madis Milling andis väga tugeva panuse ühiskonna ohutuse edendamiseks. "Tänane päev on toonud väga kurva uudise – meie hulgast on igaveseks lahkunud riigikogu liige Madis Milling. Milling oli kindlasti silmapaistev poliitik, kel oli tarka visadust meie riigikaitse arendamisel ning kes andis väga tugeva panuse ühiskonna ohutuse edendamiseks, olles vabatahtlik päästja. Kõige selle kõrval mäletame teda loomulikult ka särava näitleja ja saatejuhina. Tema järjekindel töö ja pühendumine on olnud eeskujuks väga paljudele tema ametikaaslastele ja kõigile teistele, kellel on olnud au temaga kokku puutuda."