Režissöör Maire Radsin: Madise puhul oli kohe selge, et ta on näoga rahva poole

"Mind seob Madisega lustakas ettevõtmine Jüri Makarovi telejaamas TippTV (1995–1996). Sel telejaamal oli lühike lend, ent seal tegi oma teledebüüdi Madis saatejuhina. Saateks oli "TippTraav". See lustakas ettevõtmine vältas suvi läbi ja oli silmiavav kogemus. Madis oli ülikoolipingist tulnud ja kogenud režissöörina nägin tema stardihetke – avalik esinemine meeldis Madisele. See, et sellest saab tema leivateenimise üks oluline osis, oli Madise puhul kohe selge, sest ta oli näoga rahva poole. Ta ei kippunud lavastama, ta ei olnud režissöör, vaid ta vaatas rahva poole. Ta on üks sellest tugevast kursusest, kus Rudolf Allaberti käe alt tulid Tallinna pedagoogilisest instituudist Sepo Seeman, Henrik Normann, Kristjan Jõekalda ja Hindrek Maasik.