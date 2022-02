Teleklassika "Vanad ja kobedad" produtsent Kaupo Karelson: Madis oli mees. Tema sõna pidas ja talle sai kindel olla

"Koomikutepaari Henrik Normanni ja Madis Millinguga kohtusin läbi Madise. See oli aeg, mil olin teletegemistes veel roheline. Elasin Tartus ja sõitsin Tallinnasse tööle ja kuulasin hommikuprogrammist "Vanu ja kobedaid", mida Normann ja Milling raadios esitasid. Kui Madis ühele minu toodetud saatele taustahäält lugemas käis, ütlesin talle, et olen nende sketšide andunud kuulaja ja fänn. Pakkusin, et küsigu Normannilt, et kas võiksime neid sketše teha ka televisioonis. Madis rääkis Henrikuga, tuli tagasi ja ütles: "Saame kõik kokku ja hakkame tegema!" Ja nii see läks. Aasta oli 1998.

"Vanad ja kobedad" esilinastus sarjana ETVs 2000. aastal ja kuna see osutus nii tohutult populaarseks, otsustasime, et teeme ka mängufilmi "Vanad ja kobedad saavad jalad alla". See esilinastus 2003. aastal

Hiljem tegime koos sarja "Õpetajate tuba" ja koos Inesega juhtis ta saadet "Laulud tähtedega", kus neil oli finaalis imeline duett "For Once in My Life".

Kui iseloomustada teda, siis ühe sõnaga: "Madis Milling oli mees, ja seda igas mõttes. Hoolimata sellest, et ta mängis kas koolipoissi või kehastus naiseks, oli ta alati mees. Ta oli hooliv ja põhimõtteline. Tema sõna pidas, ta tundis kella ja temale sai alati kindel olla.""

Milling, Normann ja Karelson. Foto: erakogu