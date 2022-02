Tõdva vabatahtliku komando liige: rääkisin temaga 12 tundi varem, ütles, et on kella kuueni valves ja siis läheb riigikokku

Päästeliit vahendab Peeter Mahoni öeldut, kelle sõnul oli uudis Millingu surmast tohutu üllatus. "See uudis oli nagu rusikaga pähe saamine,“ sõnas Millingu kolleeg ja sõber, Tõdva vabatahtliku komando juhatuse liige Peeter Mahon.

"12 tundi varem olime just rääkinud. Madis ütles, et on hommikul kuueni valves ja seejärel läheb riigikokku tööle. Ta oli depoo korralikult soojaks kütnud ja kõik oli korras, kutsungiteks valmis."