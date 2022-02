"Seda on nii palju, mis Madisega seoses meenub, et kõike kuidagi kokku võtta on väga keeruline," sõnab Henrik vaiksel häälel. "Ükskõik, millisest otsast ma ei alustaks, tekib küsimus, et kas see on nüüd siis see kõige olulisem, millest alustada."

Madis Milling ja Henrik Normann tutvusid pedagoogikaülikooli näitejuhtimise kursusel ja tänaseks oli nende sõprus kestnud juba 33 aastat. Hilisem hea koostöö tandemina sai alguse, kui Jüri Makarovi TOP raadios tööd saanud Henrik kutsus oma teiste kursusevendade Kristjan Jõekalda ja Hindrek Maasiku kõrval sinna tööle ka Madis Millingu.