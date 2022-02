BLOGI JA FOTOD | Eesti Laulu viis finalisti on selgunud! Nende seas ka suursoosikud

Eesti Laulu I poolfinaalis esinesid 1. Elysa "Fire" 2. Helen "Vaata minu poole" 3. Andrei Zevakin feat. Grete Paia "Mis nüüd saab" 4. Alabama Watchdog "Move On" 5. Merilin Mälk "Little Girl" 6. Stig Rästa "Interstellar" 7. Triin Niitoja ja Frants Tikerpuu "Laululind" 8. Kaia-Liisa Kesler "Vaikus" 9. Elina Nechayeva "Remedy" 10. Ott Lepland "Aovalguses" * Elysa ja Merilin Mälk osalesid võistlusel videoga.

Eesti Laulu teine poolfinaal toimub laupäeval, 5. jaanuaril. Siis astuvad võistlustulle:

1. Jyrise "Plaksuta"

2. Maian "Meeletu"

3. Boamadu "Mitte kauaks"

4. Evelin Samuel "Waterfall"

5. Black Velvet "Sandra"

6. Púr Múdd, Shira "Golden Shores"

7. Jaagup Tuisk "Kui vaid"

8. Minimal Wind ft. elisabeth tiffany "What To Make Of This"

9. STEFAN "Hope"

10. Anna Sahlene "Champion"