Armastatud saatejuht Piret Laos juhib sel kevadel Kanal 2 uut suurt telesõud

Saade põhineb Lõuna-Korea formaadil ning seda on toodetud enam kui 10 riigis, sealhulgas Soomes. Duo Media Networksi juhatuse esimees Jüri Pihel sõnab, et niivõrd suurejoonelist telesaadet pole Kanal 2-s toodetud üle kümne aasta. "Hea televisioon, eriti meelelahutus, peab olema emotsionaalne. See saade on põnev, üllatav ja vaimukas – seal on kõik elemendid suurimaks formaadiks," ütleb Pihel.