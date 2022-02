Maarja-Liis Ilusal on laulmise kõrval veel üks üllatav amet: see on reaalne kätega töö

Nimelt on Maarja-Liisil lisaks lauluandele ka sisekujunduskirg. Veelgi enam, tal on mitu korterit, mille seisund on olnud ostes armetu, kuid millele ta on oma töö, ideede ja töömeeste abiga uue elu sisse puhunud. “Jah, putitan kortereid. See on reaalne kätega töö, millesse sukeldudes muremõtted ununevad. Kui Raul oli sündinud, leidsin ühe potentsiaalika väikese hooviga korteri Kadriorus, mille ära ostsin. Jätsin lapse hoovi vankrisse magama ja vahetasin ise näiteks kraanikausi haisuluku ära...” kirjeldab Maarja.