Grete Griffin tunnistas üles, et on lasknud oma nägu natuke muuta: ma pole rohkem seda teinud

"Ma sain huultesse täitesüstid umbes kaks aastat tagasi. Nad kestavad ainult 12-18 kuud ja ma pole rohkem neid saanud, mis tähendab, et need on praeguseks hetkeks peaaegu lahustunud," selgitas eestlanna.

"See on ainuke "plastiline kirurgia", mida ma oma näoga olen lasknud teha," lisas ta.

Kuid oma välimuse muutmine polnud ainuke skandaalne jututeema, mis tänu küsimustele esile kerkis. Nimelt sooviti teada saada ka seda, mida inimesed Grete kohta tihti valesti arvavad. "See, et Roberti eelmine abielu lõppes minu tõttu, kuid see on väga kaugel tegelikust tõest. Roberti eelmine abielu oli ammu läbi enne seda, kui me isegi kohtusime," selgitas Grete.

"Inimestel on lubatud edasi liikuda siis, kui nad on juba lahku läinud ja on lahutamas," lisas ta.