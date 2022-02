KROONIKA PODCAST | Dramaatiline võitlus: produtsent Triin Luhats vaevleb 11 kuud hiljem koroona järelnähtudega

"Minul hakkas haigus sellega, et mul oli kerge kriipiv kurguvalu ja siis kõik liigesed valutasid terve nädala ning ükski valuvaigisti ei aidanud. Ma ei köhinud ka siis, kui sain tüsistusena kopsupõletiku," meenutab Luhats, kuidas koroona teda vaikselt murdma asus. Dramaatikat lisab kogu loosse tõik, et haigeks jäi kogu Luhatsite perekond. Päeva pealt pidi pere vanim tütar olema vanemate hooldaja rollis ja samas valvama ka oma väikese õe järgi.

Kroonika podcastis räägib Triin Luhats haaravate detailidega oma haiguse kulgemisest. Tema optimism on inspireeriv. Kuigi Triin ei tunne juba varsti tervelt aasta aega maitset, on ta halvas leidnud ka head. Millist lootust annab perearst Triinule - kas kord on lootust uuesti maitset tunda? Kuidas hakkama saada siis, kui tahaks kolm päeva jutti magada, kuid samal ajal on vaja mitu tööd ära teha? Millist mõistmist ja avatust Triin avalikkuselt seoses viirusega ootab? Kumb haigeks olemise ajal rohkem kurtis - kas Toomas või Triin Luhats? Kuidas teha perele ja külalistele süüa, kui ise maitset enam ei tunne? Triin Luhatsil on igale küsimusele lausa poeetilised vastused. Kuula kõike tänasest Kroonika podcastist, mida juhib reporter Stella K. Wadowsky.