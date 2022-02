"Aktuaalse kaamera" ilmateadustaja Siret Tuula: see töö on raskem, kui esmapilgul tundub

Telekaamerate ees esinemine pole Siretile midagi uut. Aastate eest laulis ta punkansamblis Fucktor, ta on osalenud "Eesti otsib superstaari" lauluvõistlusel ja jõudnud Soome hittsaates "The Voice" poolfinaali. Hoolimata esinemiskogemusest tunnistab ta, et ilmateadustajana tehtud proovitöö oli tema jaoks pingeline: "Tundus, et see on kõige raskemaid asju, mida olen teinud. Seal on nii palju uut. Justkui autoga sõitma õppimine."