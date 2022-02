BLOGI JA FOTOD | Eesti Laulu finalistid on selgunud! Edasi pääsesid suurfavoriidid ja üks suurüllataja!

II poolfinaalis astusid üles:

1. Jyrise "Plaksuta"

2. Maian "Meeletu"

3. Boamadu "Mitte kauaks"

4. Evelin Samuel "Waterfall"

5. Black Velvet "Sandra"

6. Pur Mudd, Shira "Golden Shores"

7. Jaagup Tuisk "Kui vaid"

8. Minimal Wind ft. elisabeth tiffany "What To Make Of This"

9. Stefan"Hope"

10. Anna Sahlene "Champion"

* Minimal Wind ft. Elisabeth Tiffany võistluslugu tuli esitamisele videona.